МВД проводит проверку после падения ребенка из окна в Ачинске

В Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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По предварительной информации, ребенок самостоятельно забрался на подоконник открытого окна, потерял равновесие и выпал. В момент происшествия его мать находилась на кухне.

После падения мальчика экстренно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В полиции сообщили, что устанавливают все обстоятельства случившегося. Также отмечается, что ранее семья не состояла на профилактических учетах и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел в Великом Новгороде, где 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. По факту того происшествия также была организована проверка.