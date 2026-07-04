В регионе РФ группа мужчин устроила перестрелку из пистолетов

В Челябинске ссора между мужчинами переросла в перестрелку, затем в драку. О состоянии пострадавших пока данных нет, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля, на 2-й Эльтонской улице. Один из спорщиков в ходе дискуссии достал пистолет и несколько раз выстрелил в упор в оппонента.

Затем подошли еще двое горожан, сделали несколько выстрелов. После того, как патроны закончились, хулиганы начали драку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске неоднократно происходили инциденты с применением сигнальных пистолетов.

Так, в июле 2023 года 25 человек устроили массовую драку на Цимлянской улице. В ходе потасовки горожане сделали несколько выстрелов из оружия этого типа.

В июне 2024 года 18-летний юноша выстрелил в оппонентов из сигнального пистолета на улице Ворошилова в Челябинске. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В декабре 2025 года две компании молодых людей два дня подряд устраивали разборки с применением ракетниц возле ТРК «Горки».