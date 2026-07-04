Молодую россиянку нашли мёртвой после смерти её жениха

В селе Дубовое Еланского района Волгоградской области произошла трагедия: там найдена мёртвой 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на местных жителей и главу сельского поселения.

Тело девушки обнаружили в ночь на 2 июля. По словам главы администрации Алексея Телятникова, на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

Как рассказали местные жители, незадолго до трагедии девушка пережила смерть близкого друга, с которым планировала создать семью.

Молодой человек вернулся из армии в декабре прошлого года, а спустя несколько месяцев скончался в одном из поселков Саратовской области. По словам очевидцев, невеста очень тяжело переносила потерю жениха.

События вызвали шок у населения села, где проживает менее тысячи человек.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку для установления точных причин гибели россиянки.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде произошла трагедия с участием российской семьи. 30-летний россиянин во время бытового конфликта облил свою жену-иллюстратора Анастасию кипятком и выбросил ее вещи с балкона.