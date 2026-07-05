В воде в 22-х км от Кызыла нашли тапок пропавшей девочки

Тапок одной из двух потерявшихся в Туве девочек найден в 22-х км от Кызыла в реке Енисей. Об этом говорится в сообщении республиканского МВД.

Дети исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. По данным камер видеонаблюдения, они пошли по направлению к Енисею.

"В ходе поисковых мероприятий волонтерами в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22-х километрах от города Кызыла, обнаружен тапок, принадлежащий одной из пропавших девочек", - говорится в сообщении.

Родственники опознали его. Поисковые и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. На месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, представители других ведомств. В поисковых мероприятиях задействовано 735 волонтеров.

Ранее сообщалось, что сандалии еще одной девочки были найдены на берегу реки в Кызыле. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил журналистам, что рассматриваются несколько версий исчезновения девочек. Основная - дети могли утонуть.