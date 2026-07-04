Из-за взрыва в регионе РФ ранен человек

В селе в Белгородской области из-за взрыва пострадал мирный житель, сообщает оперштаб региона в субботу.

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В сообщении уточняется, что инцидент произошел в селе Нечаево Корочанского округа – вследствие взрыва пострадал мужчина, которого со слепым осколочным ранением головы доставляют в больницу.

Помимо этого, в результате инцидента поврежден газопровод, остекление и крыши пяти частных домов и двух надворных построек, перебита линия электропередачи.

В оперштабе уточнили, что жители нескольких сел временно остаются без света. На месте инцидента работают оперативные службы, информация уточняется.