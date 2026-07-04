Молодая россиянка бросила младенца на улице

В Республике Башкортостан разгорелся скандал, связанный со случаем ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В городе Салават местная жительница, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросила собственного малолетнего ребенка на улице без какого-либо присмотра. Информация об этом инциденте была подтверждена пресс-службой Министерства внутренних дел по региону, куда поступило сообщение от горожанки.

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Как сообщили в полиции, сигнал о безнадзорном младенце поступил от знакомой 19-летней матери ребенка. Женщина, обнаружив малыша на траве и осознав опасность ситуации, немедленно забрала его к себе, чтобы обеспечить безопасность, и одновременно уведомила правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мать действительно находилась в состоянии опьянения, что и послужило причиной ее поступка. Ребенок был изъят и передан под присмотр уполномоченным органам, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

В отношении нерадивой родительницы был составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Теперь женщине грозит наказание в виде административного штрафа, а также ей предстоит серьезный разговор с органами опеки, которые могут пересмотреть вопрос о дальнейшем проживании ребенка в семье.