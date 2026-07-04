Три человека пострадали на аттракционе в российском городе

В Сочи, на популярном курорте Черноморского побережья, произошло серьезное происшествие, которое привлекло внимание правоохранительных органов. В одном из парков развлечений в Адлерском районе, известном своими аттракционами, в результате технического сбоя пострадали три человека. Прокуратура Краснодарского края уже начала проверку по факту инцидента, который случился на территории парка.

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По предварительным данным, инцидент произошел 2 июля. В разгар рабочего дня у одного из популярных механизированных аттракционов произошло отцепление головной вагонетки от основного состава, в результате чего она рухнула с высоты. В этот момент внутри находились три человека, включая девушку, которой в тот самый день исполнилось 18 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения города. Информация о точном состоянии пострадавших и характере полученных повреждений пока уточняется, но известно, что госпитализация потребовалась всем троим.

В связи с происшествием надзорные органы начали расследование. Прокуратура Адлерского района Сочи инициировала проверку.