Задержан организатор сплава в Приангарье, где пропали ребенок и двое взрослых

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Следователи задержали организатора сплава по реке Иркут в Иркутской области, во время которого пропали четырехлетний ребенок и двое взрослых. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

41-летний мужчина был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. У него изъяли документацию, представляющую интерес для расследования. Правоохранители проводят с ним необходимые следственные действия.

— 4 июля в порядке ст. 91 УПК РФ следователем СК задержан организатор сплава. В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, во время привала четырехлетнего мальчика унесло течением реки. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако все трое пропали без вести. Их местонахождение до сих пор не установлено, передает ТАСС.

Еще в конце мая в Омске пара сапбордистов пропала во время заплыва по реке Иртыш. Они активно занимались спортом и уже совершали опасные заплывы. Позднее их тела нашли в реке. Пара утонула.