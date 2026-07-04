Агрессивная обезьяна напала на школьника в Ростове

В Ростове-на-Дону домашняя обезьяна напала на 10-летнего мальчика и его маму во время прогулки возле общежития ЮФУ на улице Зорге.

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Хозяйка выгуливала животное на поводке, но не смогла удержать его, и обезьяна вцепилась школьнику в правое бедро. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Отмечается, что после инцидента мальчика доставили в городскую больницу. Ребенку сделали несколько уколов от бешенства.

Со слов пострадавшей, владелица обезьяны заявила, что не обязана использовать намордник, поскольку животное не является собакой. Однако местные жители утверждают, что это не первый случай агрессивного поведения макаки. Одна из сотрудниц расположенного рядом офиса рассказала, что обезьяна неоднократно бросалась на стекло, проявляя признаки агрессии.