Раскрыты страшные подробности убийства ушедшей за грибами школьницы

На теле 12-летней школьницы, убитой в Ленинградской области во время похода за грибами, судебно-медицинская экспертиза обнаружила более 30 колотых ранений и признаки механической асфиксии (удушья). Об этом пишет Shot.

По информации телеграм-канала, труп ребенка был найден в лесном массиве на территории СНТ примерно в 600–640 метрах от жилых домов.

Подозреваемым в жестоком преступлении оказался 42-летний местный житель. На допросе он полностью признал свою вину и сообщил следствию, что его «заклинило».

По словам мужчины, мотивом нападения стало сексуальное насилие — он заявил, что пытался изнасиловать девочку, но у него не получилось.

Известно, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом: в 2013 году он был осужден за разбойное нападение и приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Однако заключенный вышел на свободу значительно раньше срока по условно-досрочному освобождению (УДО), проведя в тюрьме чуть больше года.

Ранее знакомый задержанного по подозрению в убийстве девочки поделился подробностями его биографии. По его словам, он в прошлом был прихожанином церкви, а в «нулевые» годы пошел на вооруженный грабеж.