Летевший из Стамбула в Минводы самолет приземлился в аэропорту вылета

Самолет, который летел из Стамбула в Минеральные Воды, благополучно приземлился в аэропорту вылета после выявленной технической неисправности на борту. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Выяснилось, что судно Superjet 100 принадлежит авиакомпании "Азимут". Как рассказали РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс перед вылетом задерживался. Новый вылет уже запланирован, уточнили представители воздушной гавани.

Самолет, летевший по маршруту Стамбул – Минеральные Воды, подал сигнал бедствия после взлета 4 июля. Борт, находясь в воздушном пространстве Турции, набрал высоту почти 10 тысяч метров над Черным морем. Однако затем судно стало снижаться, повернуло обратно и подало сигнал тревоги.

Ранее самолет, который летел из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. По данным Уральской транспортной прокуратуры, борт авиакомпании "Победа" отклонился от маршрута из-за технической неисправности одной из систем. Спустя время самолет прибыл в аэропорт назначения.