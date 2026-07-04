Мужчина схватил чайку и напал с ней на прохожего

В шотландском городе Обан произошел курьезный инцидент, который привлек внимание местной полиции и прессы. Как сообщает издание The Scotsman, 27 июня на площади Куинс-Парк-Плейс в центре города был задержан местный житель после необычной попытки нападения на прохожего. По данным газеты, мужчина схватил на улице двух чаек и одну из них использовал в качестве оружия для нападения на другого человека.

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Что стало мотивом такого поступка, остается неизвестным. Полиция предъявила мужчине обвинение, квалифицировав свои действия как применение птицы в качестве оружия.

Информации о состоянии пострадавшего не приводится. В полиции отметили, что чайки не получили травм в результате инцидента. Имя нападавшего и другие детали не разглашаются. Расследование продолжается.