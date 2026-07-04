Сотрудники ТЦК не стали вызывать "скорую" упавшему при побеге мужчине

В Киеве мужчина пытался убежать от военкомов, но упал и ударился головой.

Как пишет издание "Страна", при попытке силовой мобилизации в Киеве упал и ударился головой мужчина, но сотрудники ТЦК не стали вызывать ему скорую помощь, лишь затолкали его в машину под крики женщин и увезли.

По данным СМИ, также в Харькове произошла очередная силовая мобилизация – несколько сотрудников ТЦК просто затолкали мужчину в автобус, который начал движение. Один из военкомов, уточняют журналисты, схватил мешавшую мобилизации женщину за футболку и протащил ее так во время движения микроавтобуса.