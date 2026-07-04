Летевший из Стамбула в Минеральные Воды самолет подал сигнал бедствия над морем

Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия вскоре после вылета и начал возвращаться в аэропорт отправления. Предварительно, причиной стали возможные неполадки на борту. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в авиадиспетчерских кругах.

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По данным авиадиспетчерских служб, сигнал тревоги был подан примерно через 20 минут после взлета. Речь идет о самолете Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», рассчитанном на перевозку до 103 пассажиров.

— Борт, вылетевший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается обратно в Стамбул из-за возможных неполадок на борту, — сообщили в авиадиспетчерских кругах.

Характер возможной неисправности пока не уточняется. Самолет выполняет возвращение в аэропорт Стамбула, передает ТАСС.

Ранее двигатели отказали у двух самолетов в аэропорту Шереметьево. Инциденты произошли с разницей в полчаса.

Пассажирский самолет пропал с радаров над Черным морем

Сначала двигатель отказал у судна, готовившегося к вылету в Казань. Самолет поехал на стоянку, а не к ВПП. Другая ситуация произошла с бортом, прилетевшим из Нижнего Новгорода. В итоге самолет вырулил на стоянку с одной установкой. Оба судна отстранили от полетов.