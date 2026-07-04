Новый пожар вспыхнул в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" из-за атак ВСУ

В старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области вспыхнул новый пожар, вызванный атаками ВСУ. Об этом сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков в беседе с РИА Новости.

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Огонь, в частности, распространился в степной части заповедника. Помимо этого, как уточнил Мещеряков, украинские дроны атаковали электроопору, обеспечивающую электроэнергией как само учреждение, так и одноименный с ним поселок, а также одну из подстанций.

За последнюю неделю общая площадь выгоревшей территории заповедника из-за прилетов БПЛА ВСУ составила примерно 2,1 тысячи гектаров. Первый очаг был зафиксирован 24 июня, а позднее последовали еще 8 пожаров. На одном из участков операция по тушению продолжалась на протяжении 9 часов.

Инциденты нанесли крупный ущерб. В "Аскания-Нова" оказались уничтожены редкие представители флоры и фауны, включая мелких млекопитающих, членистоногих, рептилий, таких как краснокнижная степная гадюка, а также множество насекомых, растений семейства злаковых, зонтичных и сложноцветных.