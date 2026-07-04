Знакомый убийцы 12-летней школьницы раскрыл новые подробности о задержанном

Журналистам телеграм-канала «112» удалось пообщаться с Петром П., который хорошо знал подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Тосненском районе Ленинградской области.

Собеседник издания поделился подробностями биографии россиянина, который в прошлом был прихожанином церкви, а в «нулевые» годы пошел на вооруженный грабеж.

По словам Петра, они общались более десяти лет назад. Их знакомство произошло благодаря «церковной тусовке»: отец мужчины служил священником, а сам он был активным прихожанином и даже учился в воскресной школе. Мужчина вспоминает, что в те годы его товарищи производил на него впечатление абсолютно адекватного и жизнерадостного человека.

Пётр также раскрыл причины прошлой судимости задержанного. Выяснилось, что в 2000-х годах мужчина столкнулся с чередой неудач в бизнесе, что толкнуло его на криминал. Вооружившись муляжом пистолета, он нападал на небольшие торговые точки в Пушкинском районе.

Отбыв тюремный срок за разбой, россиянин пытался вернуться к нормальной жизни: сначала занимался продажей дисков, а со временем даже основал собственную строительную фирму.

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался скрыться

Петр признается, что для него случившееся — настоящий ужас, и до сих пор не может осознать, как его давний товарищ способен был расправиться с ни в чем не повинной школьницей.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области 42-летний местный житель ранее был судим за разбой. Супруга задержанного также подтвердила факт его ареста и поделилась деталями их семейной жизни.