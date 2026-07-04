Ставрополь заволокло черным домом из-за мощного пожара

Мощный пожар произошел в Ставрополе, город заволокло черным дымом. Один человек пострадал. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что возгорание произошло на территории краевого индустриального парка «Мастер» в зоне склада лакокрасочных материалов. Площадь пожара составляет примерно тысячу квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. На месте работают пожарные, спасатели и правоохранительные органы, передает Telegram-канал.

2 июля возгорание произошло на складе на улице Кулакова в районе Строгино на северо-западе столицы. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Здание до приезда спасателей покинули около 50 человек.

30 июня пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном на территории посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве. Сообщалось, что горела оргтехника на площади пяти квадратных метров.