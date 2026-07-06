Ветеранов СВО привлекут к поискам двух пропавших девочек в Туве

Пятые сутки в Туве продолжаются масштабные поиски двух девочек — Амины и Айланы, пропавших 1 июля в Кызыле. Глава региона Владислав Ховалыг поручил привлечь к поисковой операции ветеранов специальной военной операции, отметив, что их навыки ориентирования и дисциплина сейчас особенно востребованы. Об этом он сообщил в своем канале в «Максе» по итогам совещания.

Для координации работ создан республиканский штаб под руководством заместителя председателя правительства Тувы Шолбана Сендаша. Министру по делам молодежи Буяну Куулару поручено мобилизовать молодежные движения и организовать взаимодействие с ветеранами СВО.

Дети — Амина и Айлана — ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. В ходе осмотра береговой линии Енисея обнаружены их телефоны и обувь, что усилило опасения о возможном утоплении. В поисках задействованы более 800 человек: волонтеры, сотрудники МЧС, водолазы, кинологи с собаками, группы на сапбордах. Обследована значительная часть берега Енисея в черте Кызыла и прилегающих территориях.

Зона поисков расширена — теперь она охватывает акваторию Саяно-Шушенского водохранилища и район города Шагонар на западе республики. Спасатели прочесали почти 100 км берега в поисках двух девочек.

Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов сообщил журналистам, что рассматриваются несколько версий случившегося. Основная версия следствия — что девочки могли утонуть. Другие версии также проверяются. Поисковые работы продолжаются круглосуточно.