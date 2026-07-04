В МВД раскрыли детали поисков двух пропавших девочек

В МВД по Республике Тыва рассказали подробности поисков двух пропавших в Кызыле девочек.

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Стало известно, что в Кызыле продолжается поисково-спасательная операция с раннего утра субботы – 35 полицейских и 114 волонтеров обследуют береговую линию, акваторию реки и острова. Удалось обследовать около 70 километров береговой линии.

- Для обследования акватории сформированы 4 группы на сапбордах и привлечены 3 моторные лодки. Кроме того, в поисках используется беспилотный летательный аппарат МВД. Сотрудники полиции также проводят обследование акватории на лодках, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что две девочки пропали в Кызыле вечером среды, их вещи и телефоны были найдены на берегу Енисея.

Ранее сообщалось, в Туве ищут двух пропавших девочек: задействованы более 200 человек.