В Краснодаре мужчина с ножом пытался ворваться в магазин в поисках телефона

Мужчина с ножом пытался ворваться в продуктовый магазин в Краснодаре, когда искал свой мобильный телефон. Об этом в Telegram-канале сообщило управление министерства внутренних дел РФ по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Октябрьской. Гость из Крыма не смог найти свой телефон, из-за чего устроил дебош. Он разбил остекление дверного проема магазина, при этом выкрикивая бранные слова.

"На место прибыли участковые уполномоченные полиции. Они задержали нарушителя, доставили его в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по статье о мелком хулиганстве", — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли обнаруженный у мужчины нож. Собранные материалы о происшествии были переданы на рассмотрение в суд, дебоширу грозит наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

"Необходимо отметить, что телефон, который мужчина искал, оказался при нем", — подчеркнули в МВД.

Там уточнили, что в настоящее время оценивается причиненный продуктовому магазину ущерб.