В СК РФ ответили на претензии сына Усольцевых

В управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии прокомментировали заявление Даниила Баталова — сына пропавшей Ирины Усольцевой. Ранее он заявил, что ему не разрешают искать свою семью вместе со спасателями, передает ТАСС.

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В ведомстве заявили, что никаких официальных заявлений или ходатайств от Баталова не поступало. При этом участвовать в поисках могли только специалисты-профессионалы и спасатели.

«При проведении поисковых мероприятий круг участников был строго ограничен… Решение о недопуске гражданских лиц и рядовых волонтеров было принято из соображений безопасности», — объяснили в региональном управлении.

Ранее Баталов пожаловался, что ему не разрешают участвовать в поисках попавших родственников, хотя он имеет большой опыт в спортивном туризме. /