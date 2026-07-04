В Ленобласти при атаке БПЛА пострадала женщина, повреждены дома

В Ленинградской области отразили массовую атаку БПЛА, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в субботу.

По словам Дрозденко, в результате отражения атаки имеются последствия, которые связаны с падением обломков от сбитых беспилотников.

Так, в Волосовском районе в частном доме выбило окна, пострадала женщина. Пострадавшей оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации.

В деревне Котино на участке загорелся дом, сарай, беседка и баня, в деревне Лисино повреждения получил автомобиль, два частных дома, забор. Помимо этого, в деревне Худанка повреждено остекление дома, в деревне Ускуля Ломоносовского района поврежден фасад и остекление частного дома, в деревне Мужич Лужского района – остекление и фасад частного дома,