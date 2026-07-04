Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в российском городе

В Рязани трёхлетний ребёнок выпал из окна второго этажа
В Рязани из окна второго этажа выпал трехлетний ребёнок, которого оставили дома одного. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Момента падения малыша никто не видел. Скорую помощь вызвали прохожие. Ребенок лежал на земле и громко плакал.
По словам врача реанимационной бригады Анатолия Лымаря, было сразу понятно, что травма очень серьезная, ножка «развернута». При тщательном осмотре предположение, что у ребенка перелом бедра, подтвердилось.
Мальчик был в сознании. От него врачи узнали, что мама ушла в магазин. Ребенку сделали обезболивание и наложили шину. Спустя десять минут ребенок успокоился.
Дальнейшее лечение малыша будет проходить в стационаре.
Врач обратил внимание, что сохранить жизнь мальчика и избежать трагедии удалось чудом. Ежегодно в теплый сезон скорая выезжает на аналогичные ситуации от 3 до 7 раз.
«Детей нельзя оставлять одних. Забраться на подоконник – дело минуты для малыша, который с увлечением обследует окружающий мир. Берегите детей! Установите на окна защиту. Сейчас множество вариантов: ключи на ручки, специальные решетки, вмонтированные в окно. Есть масса технических средств, которые уберегут ребенка от падения», – подчеркивает Анатолий Лымарь.