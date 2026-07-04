Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в российском городе

В Рязани из окна второго этажа выпал трехлетний ребёнок, которого оставили дома одного. Об этом сообщает региональный Минздрав.

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Момента падения малыша никто не видел. Скорую помощь вызвали прохожие. Ребенок лежал на земле и громко плакал.

По словам врача реанимационной бригады Анатолия Лымаря, было сразу понятно, что травма очень серьезная, ножка «развернута». При тщательном осмотре предположение, что у ребенка перелом бедра, подтвердилось.

Мальчик был в сознании. От него врачи узнали, что мама ушла в магазин. Ребенку сделали обезболивание и наложили шину. Спустя десять минут ребенок успокоился.

Дальнейшее лечение малыша будет проходить в стационаре.

Врач обратил внимание, что сохранить жизнь мальчика и избежать трагедии удалось чудом. Ежегодно в теплый сезон скорая выезжает на аналогичные ситуации от 3 до 7 раз.