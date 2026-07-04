17-летняя девушка не вернулась домой после прогулки в российском городе

В Екатеринбурге продолжаются масштабные поиски 17-летней Полины Г., которая пропала в минувший понедельник, 30 июня.

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Девушка не вернулась домой после прогулки, о чем сообщили представители волонтерского поисково-спасательного отряда.

Приметы разыскиваемой: высокий рост (174 см), нормальное телосложение, каштановые волосы до плеч и карие глаза.

В день исчезновения она была одета в бежевую кофту, черную футболку, черную юбку и светлые кроссовки.

К поискам подростка привлечены сотрудники полиции и добровольцы.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края уже неделю продолжаются масштабные поиски 32-летней женщины и ее пятилетней дочери. Супруг пропавшей сам обратился в полицию, заявив об их исчезновении вскоре после празднования дня рождения россиянки.