В Ленинградской области раскрыто жестокое убийство 12-летней девочки, пропавшей в минувший четверг, 2 июля.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний местный житель, который уже дал признательные показания. Кадры, опубликованные официальным представителем Министерства внутренних дел России Ириной Волк в ее Telegram-канале, зафиксировали момент, когда задержанный утвердительно отвечает на вопрос следователей о признании вины.

Трагедия разыгралась в садоводческом товариществе «Захожье-5», расположенном в Тосненском районе, где девочка проводила время с семьей.

Как установлено следствием, в четверг ребенок ушел с дачного участка в лес в поисках грибов и не вернулся. Родственники, обеспокоенные долгим отсутствием, немедленно обратились в полицию, начались масштабные поиски. Тело школьницы с явными признаками насильственной смерти было обнаружено на следующий день в лесополосе неподалеку от поселка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Оперативникам удалось выйти на след подозреваемого благодаря бдительности местных жителей, которые еще до исчезновения ребенка заметили на территории СНТ подозрительного мужчину, проявлявшего странный интерес к детям и пытавшегося вступить с ними в контакт.

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался скрыться

Задержание предполагаемого убийцы произошло на железнодорожном вокзале в Гатчине. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина уже пытался покинуть регион, находясь на платформе, откуда электрички следуют в направлениях Луги, Пскова и Волосово. Благодаря слаженным действиям полицейских, ему не удалось скрыться. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии и мотивы, толкнувшие его на преступление. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.