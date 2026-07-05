В СФ рассказали о мошенничестве с кнопкой "отписаться от рассылки"

Мошенники присылают на электронную почту поддельные рекламные письма, где под привычной кнопкой "отписаться от рассылки" спрятана ссылка, при переходе по которой пользователю предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить "отписку". Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Эта мошенническая схема может выглядеть довольно безобидно: на электронную почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещено стандартное уведомление: если вы не хотите получать такие сообщения, нажмите на кнопку "отписаться" или перейдите по ссылке. Эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться "отказ от рассылки", "жалоба на спам", "подтверждение отписки" или "форма удаления адреса из базы".

Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию", - сказал сенатор.

Таким образом, по словам Шейкина, мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а "более ценный набор сведений о человеке". Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак на конкретного пользователя, пояснил он.

Особенно опасна такая схема для корпоративной почты, если подобные письма массово приходят сотрудникам компании - мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию, которая затем используется для атак, сказал парламентарий. Главная уловка, по словам Шейкина, заключается в том, что человек действует "не из страха, а из раздражения".