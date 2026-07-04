Местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в СНТ Тосненского района пытался сбежать, мужчину задержали на вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

42-летний ранее судимый местный житель был задержан правоохранителями на вокзале в городе Гатчина, откуда можно уехать в Лугу, Псков и Волосово.

Накануне жители СНТ, в котором пропала девочка, обратили внимание на неизвестного мужчину, который ходил по поселку и пытался познакомиться детьми.

12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», девочка отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Появились снимки подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы из Ленобласти

До этого школьник, задержанный за убийство девочки в Приморье, признался в содеянном.