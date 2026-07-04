В Омске нашли тело утонувшего семилетнего мальчика

На берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка, он пропал еще в конце июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Погибшего мальчика искали с 23 июня. В тот день семья отдыхала на берегу реки Иртыш неподалеку от G-Drive Арены, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Мать и отец отправились в магазин, поручив присматривать за сыном тете, у которой на руках находился грудной младенец.

Вернувшись, родители обнаружили, что сын исчез.

Через две недели тело ребенка было обнаружено в затоне «Лампочка» на берегу Иртыша.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома в Красноярском крае. В середине мая брянские спасатели нашли в реке Десне тело пропавшего зимой школьника.