Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с режимом тишины

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, используя сообщения о нарушении режима тишины по адресам их проживания. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, используя такие сообщения, мошенники рассчитывают на любопытство граждан и желание их защитить свою репутацию.

«В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения», — рассказал Соловьев.

Он уточнил, что в сообщении есть ссылка, проходя по которой, потенциальная жертва запускает традиционный мошеннических механизм со звонками от «правоохранителей».

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма от имени Ozon

До этого сообщалось, что в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.