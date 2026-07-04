Пропавшую в Кузбассе девятилетнюю девочку нашли в реке

Пропавшую в Кузбассе девятилетнюю девочку унесло течением реки Томь. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

2 июля несовершеннолетняя вышла погулять во дворе дома и не вернулась. Ребенка искали родственники, волонтеры и полиция. Сначала на берегу реки Томь нашли вещи школьницы, девочку обнаружили без признаков жизни в реке.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением.