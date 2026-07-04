Парашютист врезался в пивной шатер во время праздника в Калифорнии

В американском штате Калифорния парашютист приземлился в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает ABC7 News.

Уточняется, что инцидент произошел на ежегодном родео в городе Фолсом. На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время показательного прыжка американский флаг, который был прикреплен к парашютисту, зацепился за деревья.

Спортсмен из-за этого потерял управление, и рухнул на палатку. Мужчина не пострадал, говорится в материале.

До этого профессиональный спортсмен-экстремал Сергей Бойцов в преддверии Дня России прыгнул с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Он осуществил первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

Проходящий срочную военную службу в армии рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный как Макан, также опубликовал видео, на котором совершает прыжок с парашютом. 6 октября 2025 года исполнитель рассказал поклонникам, что отправляется проходить срочную службу в армии.