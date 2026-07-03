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В Ленобласти поймали мужчину, который может быть причастен к расправе с девочкой

Газета.Ru

В Ленинградской области задержали водителя черной «Волги», который пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержан мужчина, который может быть причастен к расправе с девочкой в Ленобласти
© Global Look Press

Неподалеку от места, где нашли школьницу без признаков жизни, задержали водителя черной «Волги», который пытался скрыться от полиции. Стражам порядка пришлось устроить за ним погоню. В результате машина злоумышленника влетела в столб, тогда мужчину удалось поймать.

До этого стало известно, что в деле девочки появился подозреваемый. Этот человек несколько раз бывал в СНТ «Захожье», передвигался на темном автомобиле и пытался познакомиться с детьми на улице. Некоторым школьникам он делал комплименты.

Школьница пропала 2 июля, девочка ушла на опушку леса за грибами. Она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже ее нашли без признаков жизни со следами насилия, в том числе сексуального.