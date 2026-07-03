В Молдавии избили россиян за негативный отзыв о баре

В центре Кишинева семеро граждан России пострадали в результате нападения в пабе Brothers Pub. Инцидент произошел после того, как компания заявила о намерении оставить негативный отзыв о заведении в интернете. Данные о происшествии приводит молдавский телеканал TV8.

Предпосылкой конфликта стали действия директора бара. Мужчина пригласил одну из посетительниц в VIP-зону, где начал расспрашивать ее на интимные темы и требовать оценки собственной внешности. После того как женщина ответила отказом, группа приняла решение покинуть заведение и предупредила персонал о планах написать отрицательный отзыв.

В ответ на это управляющий паба применил перцовый баллончик в отношении всех семерых россиян. Пока пострадавшие мужчины пытались снять острый приступ боли и собрать личные вещи, на них напали и нанесли удары.

В результате нападения травмы получили все семь туристов. У одного из мужчин врачи зафиксировали множественные гематомы, а также перелом пальца на ноге. А его жена и еще один член компании получили химические ожоги лиц и глаз. Все пострадавшие обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

На профильных туристических платформах рейтинг Brothers Pub составляет 3,2 балла. В отзывах посетители регулярно упоминают медленное обслуживание, хамство сотрудников и нестандартную систему расчетов в заведении.