Spiegel сообщил о двух версиях покушения на Ермолаева в Монако

Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные собственных источников в правоохранительных органах, сообщил, что следствие рассматривает две основные версии покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По информации издания, это может быть связано с организованной преступностью либо с личными мотивами подозреваемой. При этом, как отмечает Spiegel, на данный момент отсутствуют доказательства причастности к инциденту каких-либо спецслужб.

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Главной подозреваемой в организации взрыва, по данным Интерпола, является 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Уроженка Луганской области, она прибыла в Германию в марте 2022 года в статусе беженки и какое-то время проживала в центре размещения в федеральной земле Гессен. Отличительной приметой разыскиваемой, объявленной в международный розыск по "красному" уведомлению, является крупная татуировка в виде змеи на правой руке.

В рамках расследования немецкие полицейские провели обыск в арендованной квартире Березовской в районе Майн-Таунус, а также конфисковали принадлежавший ей автомобиль. В ходе спецоперации, по данным властей ФРГ, были изъяты вещественные доказательства, которые впоследствии будут переданы коллегам из Монако. Кроме того, по информации Spiegel, подозреваемая имеет опыт охоты и может владеть легальным огнестрельным оружием. Сама женщина находится в розыске, по делу также задерживались двое мужчин, однако их отпустили за отсутствием улик.

По данным Le Figaro, следователи в Монако рассматривают версию о причастности к покушению Службы безопасности Украины, называя ее приоритетной . Источники издания предполагают, что атака могла быть совершена как "предупреждение" для бизнесмена. Вадим Ермолаев, отказавшийся от украинского гражданства в 2019 году и имеющий паспорт Кипра, попал под персональные санкции Киева в 2023 году.