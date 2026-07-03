Известного российского поэта и врача атаковала гадюка

Известного дагестанского литератора и бывшего сотрудника МЧС Ильяса Идзиева экстренно госпитализировали в Избербаше после нападения ядовитой змеи. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

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По информации издания, инцидент произошел во дворе дома 87-летнего пенсионера. На мужчину напала краснокнижная гюрза — одна из самых крупных и опасных гадюк, чей яд поражает нервную систему, вызывает онемение тканей и сильные отеки.

Родственники обнаружили пострадавшего в критическом состоянии: его тело начало покрываться темно-фиолетовыми синяками — характерными признаками воздействия яда.

Поэта немедленно доставили в больницу, где врачи поместили его в палату интенсивной терапии. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние Идзиева удалось стабилизировать.

Ильяс Идзиев широко известен в республике не только как автор поэтических сборников. В прошлом он работал врачом в Избербаше, а затем возглавил местную спасательную станцию МЧС. За проявленный героизм литератор был награжден государственной медалью «За спасение утопающих».

Ранее сообщалось, что в Китае попытка спасти мужа от укуса кобры обернулась госпитализацией для обоих супругов. Инцидент произошел в провинции Юньнань.