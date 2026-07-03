Появились подробности о сбившем ребенка насмерть в российском регионе водителе катера

Водитель катера, сбивший ребенка насмерть в Воронеже, был пьян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчине предъявили обвинение по части 2.1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека») УК РФ. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

2 июля сообщалось, что 12-летний школьник во время купания на Воронежском водохранилище попал под катер. Подростка спасти не смогли. На следующий день был задержан 45-летний водитель катера. В этот момент мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения.