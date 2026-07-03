14-летняя девочка спасла младшего брата ценой собственной жизни

В городе Детройт, США, 14-летняя Аамина Брэдли захлебнулась, спасая двоюродного брата. Об этом сообщает WXYZ.

Отец девочки, Гленн Брэдли, рассказал, что они отдыхали семьей в парке недалеко от воды. Аамина и ее младший брат ушли к реке. Когда девятилетний мальчик упал в воду, Аамина тут же прыгнула за ним. По словам отца, девочка умела плавать, однако течение в реке оказалось слишком сильным.

Гленн пытался помочь дочери, но не смог. Тем временем очевидцам удалось вытащить мальчика на берег. Аамина же исчезла под водой.

«Ее последними словами были: "Папа, помоги мне", — рассказал мужчина. Меня самого пришлось спасать, потому что я начал тонуть».

Как отмечает Гленн, семья тяжело переживает потерю Аамины.

«Все разбиты горем, но держатся», — добавил он.

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