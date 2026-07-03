В Петербурге вынесли приговор основателям торговой сети за хищение 4 млрд рублей

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к срокам от пяти до шести лет колонии основателей торговой сети "Народная семья" - бывших совладельца торгового дома "Интерторг" Аллахверди Абдуллаева и финансового директора той же группы компаний Марианну Левинтову - по делу о хищении товара более 60 компаний на сумму 4 млрд рублей.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Марианны Левинтовой и Аллахверди Абдуллаева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Суд назначил наказание Абдуллаеву в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима, Левинтовой - на 5 лет 3 месяца в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Оба подсудимых признали вину. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, наказание назначено по совокупности с неотбытым приговором Головинского суда Москвы, вынесенным в апреле 2024 года. Тогда Абдуллаева, Левинтову и еще одного топ-менеджера "Интерторга" Игоря Защеринского признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка и приговорили к срокам от четырех до шести лет колонии. По версии обвинения, злоумышленники обманом получили доступ к заемным средствам, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению. О задержании фигурантов сообщалось в марте 2021 года.

Как установило следствие по нынешнему делу, до февраля 2020 года Абдуллаев и его знакомый в составе организованной группы с Левинтовой и иными неустановленными участниками, находясь на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, с целью сокрытия преступной деятельности обеспечивали незначительные выплаты в адрес поставщиков товаров в сети магазинов "Народная семья", "Идея" и "Спар". Этим фигуранты создавали видимость неукоснительного и полного исполнения договорных обязательств, уклонившись от уголовной ответственности и переведя долговые отношения с указанными поставщиками в гражданско-правовую сферу разбирательств, а после прекратили все выплаты. В итоге Левинтова и Абдуллаев похитили товар 64 компаний на общую сумму 4 040 208 789 рублей, преднамеренно не исполнив обязательства по его оплате.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, на 2018 год ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. В начале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал торговый дом банкротом. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что еще один совладелец "Интерторга" - Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.