Россиянина ударили ножом в очереди на АЗС
В Петроградском районе Санкт-Петербурга 40-летний мужчина отправлен под домашний арест по делу о ножевом ранении. Инцидент произошел вечером 30 июня на заправочной станции. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По версии местного жителя, он приехал на АЗС со своей девушкой, чтобы заправить автомобиль. Выбрав свободную колонку, он столкнулся с агрессией незнакомца, который потребовал «убраться с заправки».
В ответ водитель оскорбил оппонента, что привело к серии потасовок. Чтобы остановить конфликт, пострадавший достал травматический пистолет — по его словам, исключительно для демонстрации силы. После этого мужчина отошел к своему автомобилю, но когда петербуржец вышел из здания кассы, тот напал на него с ножом.
При этом нападавший утверждает, что ранее служил в Вооруженных силах РФ (в Гюмри и Дагестане), а сейчас работает водителем такси. По его словам, инициатором ссоры был сам потерпевший, чье поведение он счел неадекватным.
По версии защиты, именно водитель автомобиля первым применил силу и продемонстрировал оружие. Якобы испугавшись за свою жизнь, таксист взял из салона машины нож и нанес один удар во время драки. Также подозреваемый заявляет, что оппонент пытался повредить его автомобиль перед отъездом.
Следствие ходатайствовало об отправке нападавшего в следственный изолятор (СИЗО). Однако судья Петроградского районного суда учла данные о личности мужчины и отказала в этом требовании. Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о крупной краже мелкого рогатого скота.