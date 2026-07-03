Россиянина ударили ножом в очереди на АЗС

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 40-летний мужчина отправлен под домашний арест по делу о ножевом ранении. Инцидент произошел вечером 30 июня на заправочной станции. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

По версии местного жителя, он приехал на АЗС со своей девушкой, чтобы заправить автомобиль. Выбрав свободную колонку, он столкнулся с агрессией незнакомца, который потребовал «убраться с заправки».

В ответ водитель оскорбил оппонента, что привело к серии потасовок. Чтобы остановить конфликт, пострадавший достал травматический пистолет — по его словам, исключительно для демонстрации силы. После этого мужчина отошел к своему автомобилю, но когда петербуржец вышел из здания кассы, тот напал на него с ножом.

При этом нападавший утверждает, что ранее служил в Вооруженных силах РФ (в Гюмри и Дагестане), а сейчас работает водителем такси. По его словам, инициатором ссоры был сам потерпевший, чье поведение он счел неадекватным.

По версии защиты, именно водитель автомобиля первым применил силу и продемонстрировал оружие. Якобы испугавшись за свою жизнь, таксист взял из салона машины нож и нанес один удар во время драки. Также подозреваемый заявляет, что оппонент пытался повредить его автомобиль перед отъездом.

Следствие ходатайствовало об отправке нападавшего в следственный изолятор (СИЗО). Однако судья Петроградского районного суда учла данные о личности мужчины и отказала в этом требовании. Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о крупной краже мелкого рогатого скота.