У берегов Севастополя зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0

Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано у берегов Севастополя. Об этом ТАСС сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

"В 16:51 мск у нас было зарегистрировано сейсмическое событие природного характера энергетическим классом 9,7 и магнитудой 3,0. По оперативным данным, эпицентр расположен в 15 км от мыса Фиолент. Это тот же эпицентр, который у нас четырежды 22 июня проявлял себя активно", - сказала она.

Ранее Бондарь сообщала ТАСС, что специалисты зафиксировали 25 землетрясений с одним очагом с 22 по 25 июня у берегов Севастополя.