Летевший из Москвы в Киров самолет совершил вынужденную посадку в Перми

Следовавший из Москвы в Киров самолет совершил вынужденную посадку в Перми из-за технической неисправности. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

"4 июля около 11:00 по местному времени в международном аэропорту Пермь (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс <…> по маршруту Москва - Киров. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что посадка прошла в штатном режиме. Надзорные мероприятия по данному факту проводит Пермская транспортная прокуратура. Также контролируется соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета.