Мать одной из пропавших в Туве девочек назвала версию их исчезновения

Мать одной из двух пропавших в Туве 12-летних девочек Алдынай Назын-Чооду назвала одну из версий их исчезновения, которая рассматривается полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, сейчас полиция разбирает любые версии их исчезновения, включая уход девочек с кем-то посторонним. Есть ли какие-либо доказательства, указывающие на это, женщина не уточнила.

«Есть мнение, что девочки могли уйти с кем-то чужим. Любые версии рассматриваются», — заявила она.

Напомним, что 2 июля две девочки ушли из своих домов в Кызыле, после чего перестали выходить на связь. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обнаружили обувь одной из девочек.

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