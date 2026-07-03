Перед смертью 12-летняя Милана попала на видео

Правоохранители установили путь 12-летней школьницы из Ленобласти перед тем, как ее лишили жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девочка вышла из СНТ, где жила, и отправилась на знакомую поляну в лесу за грибами. На одном из участков маршрута она попала в камеру — на записи видно, как она идет в желтом дождевике. Дальнейшая судьба девочки неизвестна.

В полицию родители обратились после того, как девочка перестала выходить на связь. Вскоре школьницу нашли без признаков жизни на опушке леса в километре от жилых построек. На теле ребенка обнаружены ранения. Также, по предварительным данным, девочку могли изнасиловать.

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