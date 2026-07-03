Следствие арестовало ВПП в аэропорту Домодедово по делу экс-главы Росавиации

Следователи наложили арест на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово по уголовному делу бывшего главы Росавиации Александра Нерадько. Недостроенный объект проходит в качестве доказательства совершения преступления.

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Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили источники «Коммерсанта».

— Следователь приобщил ВПП к делу в качестве доказательства и арестовал объект, — говорится в материале.

Речь идет о строительстве полосы, которое ведется с 2014 года. В реализацию проекта вложили миллиарды рублей, однако в эксплуатацию ВПП так и не ввели. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 800 миллионов рублей.

В связи с этим силовики задержали Нерадько и его бывшего заместителя Константина Махова. Обоим подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали. Что известно о деле экс-чиновника — в материале «Вечерней Москвы».