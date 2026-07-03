Российская школа сгорела из-за удара молнии

В Сунтарском районе Якутии школа сгорела из-за удара молнии. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Как пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС, площадь возгорания составила 714 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара — удар молнии», — уточнили в прокуратуре, добавив, что расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог начался пожар в местной школе. Сообщалось, что в здание врезался беспилотник.