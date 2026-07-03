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Российская школа сгорела из-за удара молнии

Lenta.ru

В Сунтарском районе Якутии школа сгорела из-за удара молнии. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

Российская школа сгорела из-за удара молнии
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По оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Как пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС, площадь возгорания составила 714 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара — удар молнии», — уточнили в прокуратуре, добавив, что расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог начался пожар в местной школе. Сообщалось, что в здание врезался беспилотник.