Новые ДНК тесты обрушили пожизненный приговор по громкому убийству 1994 года

Французский суд по пересмотру уголовных приговоров отменил пожизненный приговор Дани Лепренсу по делу о жестоком убийстве четырех членов семьи в 1994 году и постановил провести новое судебное разбирательство.

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Лепренс был осужден в 1997 году за убийство брата, его супруги и двух малолетних племянниц в департаменте Сарта. Он неизменно отрицал свою причастность к преступлению, провел в заключении 18 лет и теперь вновь пользуется презумпцией невиновности до вынесения нового решения.

Решение суда стало исключительным для французской судебной системы. По данным Le Monde, с 1945 года это лишь тринадцатый случай, когда уголовный приговор по особо тяжкому преступлению был отменен в порядке пересмотра. Французское законодательство допускает такую процедуру только при появлении новых обстоятельств или доказательств, которые способны вызвать серьезные сомнения в обоснованности обвинительного вердикта. Первая попытка добиться пересмотра завершилась отказом в 2011 году, однако позднее защита представила новые материалы, которые суд счел заслуживающими рассмотрения.

Одним из ключевых оснований стали результаты повторной генетической экспертизы ножа с желтой рукоятью, обнаруженного среди вещей бывшей супруги Лепренса Мартин Компен. Согласно судебным материалам, на клинке были выявлены генетические следы самой Компен и одной из погибших девочек. Суд также обратил внимание на ряд противоречий в свидетельских показаниях, исследованных во время первоначального процесса, а также на обстоятельства признания Лепренса, достоверность которого защита на протяжении многих лет ставила под сомнение.

При этом суд специально подчеркнул, что отмена приговора не означает оправдания Лепренса и не свидетельствует о виновности какого-либо другого человека. Адвокаты Мартин Компен также заявили, что принятое решение не может рассматриваться как основание для предъявления подозрений их доверительнице. По мнению суда, появившиеся материалы лишь создают достаточно серьезные сомнения, чтобы дело вновь было рассмотрено коллегией присяжных.

Новое разбирательство пройдет в суде присяжных города Анже. На процессе предстоит заново исследовать все доказательства, включая материалы первоначального расследования, свидетельские показания и результаты современных криминалистических экспертиз. Оценку получат как новые научные данные, так и методы расследования, применявшиеся более трех десятилетий назад.

Дело Лепренса уже называют одним из наиболее показательных примеров того, как развитие судебной генетики и пересмотр доказательственной базы способны изменить судьбу уголовного процесса спустя многие годы. Для французской системы правосудия новый суд станет проверкой того, насколько эффективно механизм пересмотра позволяет исправлять возможные судебные ошибки без отказа от принципов состязательности и презумпции невиновности.