Россиянин написал пугающее сообщение жене из Таиланда и пропал

Программист из России отправился в Таиланд, чтобы разобраться в своих чувствах, но исчез после странного сообщения жене. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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По данным журналистов, 26-летний мужчина взял паузу в семейной жизни и отправился в Таиланд, чтобы разобраться в своих чувствах. Тревожное сообщение от него пришло супруге на днях – он просил забрать деньги у коллеги, перевести их хозяйке тайской квартиры за неудобства, а также своей маме – на транспортировку.

С тех пор мужчина, пишет телеграм-канал, не выходит на связь. Его супруга обратилась к волонтерам, но единственное, что удалось выяснить на текущий момент – сервис, через который он бронировал жилье, а также город проживания. Точный адрес его последнего места пребывания выяснить не удалось.