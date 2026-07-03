Фигурант дела о покушении на Маргариту Симоньян получил 25 лет

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Основной фигурант Михаил Балашов приговорён к 25 годам лишения свободы. Как установило следствие, в 2022 году Балашов создал в Москве ячейку, в которую вовлекал сторонников национал-социалистической идеологии, в том числе несовершеннолетних.

Менее чем за год участники группировки совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России). Все преступления фиксировались на видео, после чего ролики публиковались в интернете для пропаганды экстремизма. Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, однако вскоре выяснилось, что планы фигурантов были гораздо масштабнее.

По данным Генеральной прокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением убить Маргариту Симоньян. Сумма вознаграждения за исполнение заказа составляла 50 тысяч долларов. В июле того же года Балашов прибыл к заранее оборудованному схрону, где его ждали автомат Калашникова и патроны. Именно там, при попытке забрать оружие, злоумышленник и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал Балашова виновным по ряду статей, включая организацию экстремистского сообщества, совершение нападений по мотивам ненависти и подготовку к убийству по заказу. 25-летний срок станет одним из самых суровых приговоров по делам о подготовке покушений на медийных лиц в новейшей истории России.

* движение признано экстремистским и запрещено в России