Похищение или несчастный случай? Что известно о пропаже школьниц в Туве

Правоохранительные органы и волонтеры ищут двух 12-летних девочек, которые пропали в Туве. Школьницы вышли на прогулку, но домой так и не вернулись. Все последние подробности случившегося – в материале Москвы 24.

Ушли к дамбе?

Две 12-летние девочки пропали на берегу Енисея в Республике Тува 1 июля. По данным регионального ГУ МВД, школьницы ушли из домов на улицах Листвянке и Буренской в Кызыле и не вернулись. Ранее они всегда предупреждали родителей о своем местонахождении, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре Тувы ТАСС, знакомые отзываются о пропавших детях в позитивном ключе.

Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят.

К поискам привлечены порядка 140 человек и около 40 единиц техники. Помимо этого, исследование территории ведется с воздуха с помощью беспилотников.

Наземные группы уже проверили около 40 километров прилегающей территории, сообщили РИА Новости в МВД по республике. Также в региональном МЧС уточнили, что поисковики обследовали около 60 островов и 19 заломов (скоплений коряг и древесины), а водолазы осмотрели 300 квадратных метров дна Енисея. Поиски девочек взял на личный контроль глава региона Владислав Ховалыг, сообщил он в своем аккаунте в MAX.

По предварительным данным, девочки могли находиться на берегу реки, где были найдены их мобильные телефоны. Также обнаружен сланец, принадлежащий одной из пропавших: обувь опознали родители. Кроме того, девочки попали на запись с городской камеры, когда направлялись в сторону местной дамбы. При этом уточняется, что одна из них не умела плавать.

По факту пропажи было возбуждено уголовное дело: доклад о первых результатах расследования затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Версии случившегося

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми, утверждал в разговоре с РИА Новости дядя одной из несовершеннолетних.

"Раньше ни разу не было такого, чтобы девочки одни уходили. Они домашние, послушные, не могли куда-то уйти с чужими", – рассказал мужчина.

При этом мама одной из пропавших – Мочургай Шомбун – рассказала krsk.aif.ru, что ей звонила неизвестная девушка и уверяла, что знает подозреваемого в исчезновении школьниц.

Когда они созванивались по телефону, были слышны крики девочек, но мужчина сказал, что это голоса его сестер, хотя у него не должно быть сестер.

Также о странных обстоятельствах рассказала телеканалу "Тува 24" тетя одной из девочек – Розалия Монгуш. По ее словам, когда близкие только приступили к поискам на побережье, смартфонов детей на берегу реки не было – гаджеты обнаружили на месте позже.

Более того, изначально при звонке на номера девочек шли гудки, но они прекратились, когда полицейские отправили СМС с призывом выйти на связь. При этом на берегу нашли уже включенные и полностью заряженные телефоны, рассказала родственница.

"Значит, кто-то специально выключал телефоны, это нас очень тревожит", – добавила она.

Однако мать одной из пропавших Алдынай Назын-Чооду рассказала, что при обнаружении смартфонов они все же были выключены, сообщает газета "Известия". По ее словам, 1 июля около 17:00 ее дочь отпросилась на прогулку с одноклассницей, уточнив, что они направляются к школьному стадиону. После 20:00 мать начала тревожиться, так как девочки не брали трубки. Телефоны пропавших были найдены аккуратно сложенными на камне в районе 03:00 2 июля, рассказала женщина.

В свою очередь, источник издания "КП-Красноярск" предположил, что школьницы могли заиграться в воде. В месте, где были найдены их вещи, никто обычно не купается из-за крупных камней.

"То есть девочки были в одежде и обуви, вещи на берегу не оставляли, только телефоны. Может, действительно, играли, брызгались", – сказал источник.

Обычно жители выбирают для отдыха расположенный неподалеку небольшой оборудованный пляж, добавил собеседник журналистов.

В сложившихся обстоятельствах нельзя исключать и криминальную составляющую, подчеркнул криминалист Михаил Игнатов в разговоре с изданием "Абзац".

Девочек могли похитить с целью продажи, или они могли попасть в руки насильников. Оперативникам нужно проверить всех лиц, которые состоят на соответствующем учете.

Эксперт также отметил, что проведение поисковых мероприятий в сельской местности серьезно осложняется спецификой территории. Низкая плотность населения, минимум потенциальных свидетелей и почти полное отсутствие систем видеонаблюдения приводят к дефициту необходимых данных.