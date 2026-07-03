Российский инженер жестоко убил отца и его возлюбленную

В правоохранительные органы Тульской области поступили ориентировки на 28-летнего Евгения, подозреваемого в жестоком двойном убийстве. По данным Telegram-канала SHOT, накануне вечером мужчина поссорился со своим 49-летним отцом и его 45-летней сожительницей.

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В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил родителя, после чего до смерти избил женщину. На месте происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Известно, что предполагаемый преступник имеет высшее техническое образование — он окончил строительный факультет Тульского государственного университета и работал инженером.

Убитая, экономист по профессии, состояла в отношениях с отцом подозреваемого более десяти лет; в прошлом году она находилась в поиске работы.

Глава семьи занимался ремонтом принтеров и заправкой картриджей. С места преступления злоумышленник скрылся, сейчас его местонахождение устанавливается силами полиции.

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